Eφυγε από τη ζωή η Ευανθία Λιάσκου

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευανθία Θωμ. Λιάσκου.

Κηδεύεται την Τρίτη 17 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καστανιάς Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αναστάσιος και Γεωργία Λιάσκου, Γεώργιος και Μαρία Λιάσκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καστανιάς Καλαμπάκας, την Τρίτη 17 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χρήστου Παπαπούλιου στην Καστανιά Καλαμπάκας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».