Eφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Χλωρού

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Νικ. Χλωρού.

Κηδεύεται την Πέμπτη 18 – 6 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος και Τίνα Χλωρού, Ιωάννης και Ζωή Χλωρού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νίκος, Ευαγγελία, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας, την Πέμπτη 18 – 6 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».