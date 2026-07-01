Eφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Στεργίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η Ευαγγελία Ευαγ. Στεργίου.

Κηδεύεται την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλοκοτού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Δήμητρα Στεργίου Μάρθα Στεργίου και Χρήστος Μιχαηλίδης, Ελένη Στεργίου και Σπυρίδων Τρίγκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλοκοτού Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».