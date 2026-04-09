Eφυγε από τη ζωή η Ευαγγελή Κατσίμπα

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελή Αχ. Κατσίμπα.

Κηδεύεται την Μεγάλη Παρασκευή 10 – 4 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αύρας Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ​​​ Απόστολος Κατσίμπας, ​​​​Ελένη Κατσίμπα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ​​Χρήστος και Κωνσταντινιά Κακκάβα, Ελένη και Χρήστος Δημάδης, Σταυρούλα Κακκάβα

​​​​ ​​​​​ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

​​​ ​​​ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αύρας Καλαμπάκας, την Μεγάλη Παρασκευή 10 – 4 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».