Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Τασιά

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Τασιά.

Κηδεύεται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα ανίψια της Στέλιο – Τάνια Καλλιάρα, τους κουνιάδους της Κώστα Τασιά, Ηλία Τασιά και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 31/12/2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β΄ κοιμητηρίου.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών

“Άρχων Μιχαήλ” (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).