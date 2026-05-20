Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Μαραγκού

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ελένη Μαραγκού.

Κηδεύεται την Πέμπτη 21 – 5 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σωτήριος Μαραγκός

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μιχάλης Μαραγκός, Βούλα Μαραγκού, Βάνα Μαραγκού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σωτήρης, Ελένη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 21 – 5 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, θα υπάρχει κυτίο έξω από τον Ιερό Ναό.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .