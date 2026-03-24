Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Κούτσια

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Κούτσια.

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Νικόλαο , τα παιδία τους Στυλιανό – Ευαγγελια Κούτσια, Δημήτρη Κούτσια – Μαρία Μιχαηλίδου , Αλεξάνδρα Κούτσια – Δημήτριο Παπαστεργίου, τα εγγόνια Όλγα , Αθανασιο , Ελένη , Νικόλαο , τα αδέλφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 24/3/2026 και ώρα 16:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α κοιμητηρίου.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δωθούν στο συσσίτιο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ.