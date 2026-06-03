Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Κουκοράβα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Κουκοράβα

Κηδεύεται την Πέμπτη 04-06-2026 και ώρα 19:30 μμ στον Ιερό Ναό Αγ.Κωνσταντίνου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτής.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Οδυσσέας Κουκοράβας και Τριανταφυλλιά Μπαμπαλίτσα, Χριστίνα Κουκοράβα και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λυδία, Ελένη, Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 04/06/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00ΜΜ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΕΑ