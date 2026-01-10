Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Ευσταθίου – Μπαλά

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ευσταθίου – Μπαλά.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 11 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννης Μπαλάς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος
Σοφία και Βασίλειος
Δημήτριος και Δέσποινα
Ευάγγελος και Γεωργία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Χριστόφορος – Ιωάννης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 11 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .