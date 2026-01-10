Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Ευσταθίου – Μπαλά

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ευσταθίου – Μπαλά.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 11 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννης Μπαλάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος

Σοφία και Βασίλειος

Δημήτριος και Δέσποινα

Ευάγγελος και Γεωργία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Χριστόφορος – Ιωάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 11 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .