Eφυγε από τη ζωή η Ελένη Διβάνη

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Χαρ. Διβάνη.

Η κηδεία θα τελεστεί την την Τρίτη 9 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κυράτσω Ευθυμίου, Αχιλλέας και Χρυσούλα Διβάνη.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος και Βασιλική, Κωνσταντίνα και Δημήτριος, Ελένη και Ευστράτιος, Αναστασία.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Χρήστος, Αθανασία, Χρυσούλα, Αχιλλέας.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων, την Τρίτη 9 – 12 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».