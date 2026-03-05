Eφυγε από τη ζωή η δασκάλα Δήμητρα Καραμήτρου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών η δασκάλα Δήμητρα Κ. Καραμήτρου.

Κηδεύεται την Παρασκευή 6 – 3 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σοφοκλής Βουλόγκας

Η ΚΟΡΗ Μαρινέλα Βουλόγκα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Απόστολος Καραμήτρος και Μαρίνα Σπαθή, Γεωργία Καραμήτρου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Κωνσταντίνος, Θεόδωρος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Παρασκευή 6 – 3 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ίδρυμα το Χαμόγελο του Παιδιού, θα υπάρχει κυτίο έξω από τον Ιερό Ναό.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .