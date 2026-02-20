Eφυγε από τη ζωή η Δέσποινα Παπαδήμα

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή η Δέσποινα (Πιπίτσα) Παπαδήμα.

Κηδεύεται το Σάββατο 21 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Βασίλειος Παπαδήμας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Δημήτριος Παπαδήμας Γενοβέφα Παπαδήμα & Δημήτριος Δαγλιανάκης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Απόστολος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, το Σάββατο 21 – 2 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».