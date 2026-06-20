Eφυγε από τη ζωή η Βασιλική Γλαβά

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Γλαβά.

Κηδεύεται την Κυριακή 21 – 6 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννα Γλαβά και Παναγιώτης Σακκάς, Δημήτριος Γλαβάς και Γεωργία Θανάσα

Η ΕΓΓΟΝΗ Ειρήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία Μούτου και Στέλιος Χρυσόμαλλος Γεώργιος και Ντέμπη Γλαβά

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Τρικάλων, την Κυριακή 21 – 6 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».