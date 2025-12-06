Eφυγε από τη ζωή η Αννα Γιαννούλα

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή η Αννα Γ. Γιαννούλα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 – 12 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νεφέλη Γιαννούλα και Αθανάσιος Πρεβέντης Ιωάννης Γιαννούλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Γιώργος, Χρυσιάννα, Γιώργος

Η ΜΗΤΕΡΑ Ελένη Σαρμά

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».