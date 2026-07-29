Eφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τραγανίτη

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τραγανίτη.

Κηδεύεται την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Αθανάσιο Τραγανίτη – Βασιλική Γκούμπλια, Απόστολο Τραγανίτη – Παρασκευή Γιαννακάκου, τον πατέρα Αχιλλέα Μηλιώτη, τα εγγόνια Αργύριο – Νικόλαο – Αλέξανδρο – Αναστασία, αδέλφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 30/7/2026 και ώρα 9:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο Μεζεδογωνία Α.Τραγανίτη.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.