Κηδείες

Eφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τραγανίτη

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Τραγανίτη.

Κηδεύεται την Πέμπτη 30  Ιουλίου 2026  και ώρα 10:00 π.μ.  στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Αθανάσιο Τραγανίτη – Βασιλική Γκούμπλια,  Απόστολο Τραγανίτη – Παρασκευή Γιαννακάκου, τον πατέρα Αχιλλέα Μηλιώτη, τα εγγόνια Αργύριο – Νικόλαο – Αλέξανδρο – Αναστασία, αδέλφια, ανίψια  και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό  στις  30/7/2026 και ώρα  9:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο Μεζεδογωνία  Α.Τραγανίτη.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

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