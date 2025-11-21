Aπεβίωσε ο Χριστόφορος Χριστάκος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Χριστόφορος Χριστάκος.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 22-11-2025 και ώρα 12:00η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Βαΐα και Παναγιώτης Μπαμπάκος

Γεωργία και Χρήστος Θυμιάκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Γεωργία, Παρασκευή, Μαρία, Στέλιος-Χριστόφορος

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ Ηλίας -Λεωνίδας

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30ΠΜ