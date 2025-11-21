Aπεβίωσε ο Χριστόφορος Χριστάκος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Χριστόφορος Χριστάκος.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 22-11-2025 και ώρα 12:00η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Βαΐα και Παναγιώτης Μπαμπάκος
Γεωργία και Χρήστος Θυμιάκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Γεωργία, Παρασκευή, Μαρία, Στέλιος-Χριστόφορος
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ Ηλίας -Λεωνίδας
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 22-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30ΠΜ