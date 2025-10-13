Aπεβίωσε ο Χρήστος Σούλτης

Εφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Γ. Σούλτης σε ηλικία 84 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Χαβέα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Σούλτη και Στέλιος Δημητρίου, Γεώργιος Σούλτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο Καφέ του Μάκη στα Σεισμόπληκτα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .