Aπεβίωσε ο Χρήστος Σούλτης

Εφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Γ. Σούλτης σε ηλικία 84 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Χαβέα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Σούλτη και Στέλιος Δημητρίου, Γεώργιος Σούλτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο Καφέ του Μάκη στα Σεισμόπληκτα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .