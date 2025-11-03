Aπεβίωσε ο Χρήστος Μαυρομμάτης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Χρήστος Λαμπ. Μαυρομμάτης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 3 – 11 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Μαυρομμάτη και Βασίλειος Ούτρας, Λάμπρος Μαυρομμάτης και Ευθυμία Τσιαλαφούτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Χρήστος, Αναστάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι, την Δευτέρα 3 – 11 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».