Aπεβίωσε ο συνταξιούχος υπάλληλος της ΕΑΣ Τρικάλων Δημήτριος Κρινίτσας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος υπάλληλος της ΕΑΣ Τρικάλων Δημήτριος Αχιλ. Κρινίτσας.
Κηδεύεται την Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Κρινίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κρυσταλία Κρινίτσα, Βιβή Κρινίτσα και Νίκος Πάλλας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος, Δημήτρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».