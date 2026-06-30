Aπεβίωσε ο συνταξιούχος υπάλληλος της ΕΑΣ Τρικάλων Δημήτριος Κρινίτσας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο συνταξιούχος υπάλληλος της ΕΑΣ Τρικάλων Δημήτριος Αχιλ. Κρινίτσας.

Κηδεύεται την Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Κρινίτσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κρυσταλία Κρινίτσα, Βιβή Κρινίτσα και Νίκος Πάλλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος, Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».