Aπεβίωσε ο συνταξιούχος αστυνομικός Νικόλαος Αντωνάκης

Eφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 95 ετών, ο συνταξιούχος αστυνομικός Νικόλαος Γ. Αντωνάκης.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 20 – 10 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννα Αντωνάκη & Φώτιος Κούκος, Γεώργιος Αντωνάκης & Κωνσταντινιά Τσολακίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θωμάς , Αθανασία , Ζαφειρία , Νικολέτα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Δευτέρα 20 – 10 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».