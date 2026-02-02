Aπεβίωσε ο Στέφανος Παπαστάθης

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Σωτ. Παπαστάθης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 3 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Δημήτριος Παπαστάθης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 3 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».