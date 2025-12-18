Aπεβίωσε ο Μιχαήλ Γεωργόπουλος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Μιχαήλ Αθ. Γεωργόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 19 – 12 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Γεωργόπουλου

Ο ΓΙΟΣ Αθανάσιος Γεωργολόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παρασκευή και Αχιλλέας, Μιχαέλα και Κωνσταντίνος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Στυλιανή, Μαρίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων, την Παρασκευή 19 – 12 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .