Aπεβίωσε ο Μιχαήλ Γεωργόπουλος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Μιχαήλ Αθ. Γεωργόπουλος.
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 19 – 12 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Γεωργόπουλου
Ο ΓΙΟΣ Αθανάσιος Γεωργολόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παρασκευή και Αχιλλέας, Μιχαέλα και Κωνσταντίνος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Στυλιανή, Μαρίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων, την Παρασκευή 19 – 12 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .