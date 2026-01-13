Aπεβίωσε ο μηχανουργός Ζήσης Χαλκιάς

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο μηχανουργός Ζήσης Χαλκιάς.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρίνα Χαλκιά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αγλαΐα Χαλκιά και Φώτης Κατσόγιαννος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βύρων, Ζωή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 14 – 1 – 2026 και ώρα 10.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».