Aπεβίωσε ο μηχανουργός Ζήσης Χαλκιάς

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο μηχανουργός Ζήσης Χαλκιάς.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρίνα Χαλκιά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αγλαΐα Χαλκιά και Φώτης Κατσόγιαννος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βύρων, Ζωή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 14 – 1 – 2026 και ώρα 10.30μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».