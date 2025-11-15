Aπεβίωσε ο Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 16 – 11 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελισσάβετ Τσαβδαρίδη και Αθανάσιος Μπουραζάνας Ιωάννα Τσαβδαρίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ντόρα και Βασίλης, Κωνσταντίνα, Κατερίνα, Ευαγγελία, Στέφανος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ζωή, Ελισσάβετ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Κυριακή 16 – 11 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».