Aπεβίωσε ο Ιωάννης Γκούμπλιας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Ιωάννης Βασ. Γκούμπλιας.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 26 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπαθάδων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος Γκούμπλιας & Αικατερίνη Τζομπανάκη, Βασίλειος Γκούμπλιας & Αννίτα Τσιαντίκου

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Ιωάννα, Καλλιρρόη, ΄Αρτεμις, Αθανασία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπαθάδων , τη Δευτέρα 26 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».