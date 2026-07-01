Aπεβίωσε ο Θεόφιλος Καραλής

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Θεόφιλος Καραλής.
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαγδαληνή Καραλή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Τουραλιά, Ελισσάβετ Καραλή και Αχιλλέας Παπαβασιλείου, Χρήστος Καραλής και Αναστασία Αλμπάνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ιφιγένεια, Μαγδαληνή & Φώτης, Καλλιόπη & Νίκος, Μαρία
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Κωνσταντίνος, Ελισσάβετ, Ειρήνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων, την Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.
Αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε ευαγή Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».