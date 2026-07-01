Aπεβίωσε ο Θεόφιλος Καραλής

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Θεόφιλος Καραλής.

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαγδαληνή Καραλή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Τουραλιά, Ελισσάβετ Καραλή και Αχιλλέας Παπαβασιλείου, Χρήστος Καραλής και Αναστασία Αλμπάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ιφιγένεια, Μαγδαληνή & Φώτης, Καλλιόπη & Νίκος, Μαρία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Κωνσταντίνος, Ελισσάβετ, Ειρήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων, την Τετάρτη 1 – 7 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε ευαγή Ιδρύματα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».