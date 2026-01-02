Aπεβίωσε ο Θεοφάνης Κουτελίδας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο συνταξιούχος αγροφύλακας Θεοφάνης Κουτελίδας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 & ώρα 13:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων 12 Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νικολέτα και Δημήτριος Γκονιαρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευάς και Μαρία, Φανή και Νίκος, Αθανασία και Χρήστος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων 12 Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων την Παρασκευή 2 – 1 – 2026 και ώρα 12:30 μ.μ.