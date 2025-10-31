Aπεβίωσε ο Ευριπίδης Τζουβάρας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Ευριπίδης Βασ. Τζουβάρας.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 12 η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Τζουβάρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ελευθερία και Παναγιώτης Γκόλιας, Κωνσταντινιά Σταθοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μαρίνα, Γλυκερία και Σωκράτης, Γρηγόρης και Αγγέλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα Ροδάκινο, στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».