Aπεβίωσε ο Ευριπίδης Τζουβάρας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Ευριπίδης Βασ. Τζουβάρας.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 12 η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Τζουβάρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ελευθερία και Παναγιώτης Γκόλιας, Κωνσταντινιά Σταθοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μαρίνα, Γλυκερία και Σωκράτης, Γρηγόρης και Αγγέλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα Ροδάκινο, στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».