Aπεβίωσε ο Δημήτριος Τασούλας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Τασούλας.

Θα κηδευτεί με αποτέφρωση, την Παρασκευή 16 – 1 – 2026 και ώρα 9.00π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Την Πέμπτη 15 – 1 – 2026 παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και χαιρετήσουν τη σορό στην αίθουσα Παραμονής Νεκρών του Γραφείου Τελετών «Παναγιώτου», που βρίσκεται στο 4ο χιλ. Τρικάλων Καρδίτσης στα Τρίκαλα, από 12.30μ.μ. ε ως 1.30μ.μ..

Ο ΓΙΟΣ Γεώργιος Τασούλας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».