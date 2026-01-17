Aπεβίωσε ο Δημήτριος Κωστόπουλος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Δημήτριος Κωστόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 18 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ντίνα Κωστοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνα Κωστοπούλου & Κωνσταντίνος Δίπλας, Εβίτα Κωστοπούλου

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Κυριακή 18 – 1 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».