Aπεβίωσε ο Γεώργιος Μόσχοβος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Γεώργιος Μόσχοβος.
H κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 & ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στεφανία Μόσχοβου
Δημήτριος Μόσχοβος
Αθανάσιος Μόσχοβος και Ελένη Βασιλείου
Βασιλική Μόσχοβου και Χρήστος Βόϊκος
Αικατερίνη Μόσχοβου και Στέφανος Κουκουράβας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου
Τρικάλων την Κυριακή 5 – 10 – 2025 και ώρα 10:30 π.μ.