Aπεβίωσε ο Γεώργιος Μόσχοβος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Γεώργιος Μόσχοβος.

H κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 & ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Στεφανία Μόσχοβου

Δημήτριος Μόσχοβος

Αθανάσιος Μόσχοβος και Ελένη Βασιλείου

Βασιλική Μόσχοβου και Χρήστος Βόϊκος

Αικατερίνη Μόσχοβου και Στέφανος Κουκουράβας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Ξυλοπαροίκου

Τρικάλων την Κυριακή 5 – 10 – 2025 και ώρα 10:30 π.μ.