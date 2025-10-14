Aπεβίωσε ο Βασίλειος Παπαγεωργίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Βασίλειος Ιωαν. Παπαγεωργίου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελοχωρίου Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Παπαγεωργίου, Ρένα Παπαγεωργίου

Η ΕΓΓΟΝΗ Χριστίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελοχωρίου Καλαμπάκας, την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».