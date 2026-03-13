Aπεβίωσε ο Βασίλειος Μαργαρίτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Βασίλειος Χρ. Μαργαρίτης.

Κηδεύεται το Σάββατο 14/3/2026 και ώρα 12.00 μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λόγγου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αρτεμισία Μαργαρίτη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Χρήστος και Χριστίνα Μαργαρίτη, Βάνα και Νικόλαος Παλαμίδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλης, Άρτεμις, Ραφαήλ, Γιώργος, Παρασκευή, Βάσω

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό το Σάββατο 14/3/2026 και ώρα 11.00 το πρωί.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού.