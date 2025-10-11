Aπεβίωσε ο Απόστολος Σακκομήτρος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Απόστολος Λ. Σακκομήτρος.

H κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 12 – 10 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Πεύκης (ΠΛΟΠ) Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Λάμπρος Σακκομήτρος, Μιχαήλ Σακκομήτρος και Αγγελική Γάκη, Κωνσταντίνος Σακκομήτρος, Παρασκευή Σακκομήτρου, Ελένη Σακκομήτρου και Βασίλειος Σακκάς, Ασημίνα Σακκομήτρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Πεύκης (ΠΛΟΠ) , την Κυριακή 12 – 10 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».