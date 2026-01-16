Aπεβίωσε ο Απόστολος Καλαμάρας

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Δημ. Καλαμάρας.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 17 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Καλαμάρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φανή Καλαμάρα και Δημήτριος Γκουσδοβάς, Χαρούλα Καλαμάρα – Κωνσταντάκου Δημήτριος Καλαμάρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βαλεντίνα και Γιάννης, Νίκος, Ηρώ, Αποστόλης, Γωγώ, Στέλιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων, το Σάββατο 17 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».