Aπεβίωσε ο Απόστολος Καλαμάρας

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Δημ. Καλαμάρας.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 17 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Καλαμάρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φανή Καλαμάρα και Δημήτριος Γκουσδοβάς, Χαρούλα Καλαμάρα – Κωνσταντάκου Δημήτριος Καλαμάρας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βαλεντίνα και Γιάννης, Νίκος, Ηρώ, Αποστόλης, Γωγώ, Στέλιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων, το Σάββατο 17 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».