Aπεβίωσε ο Αναστάσιος Σαλταγιάννης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο συνταξιούχος της ΔΕΗ, Αναστάσιος Νικ. Σαλταγιάννης.

Κηδεύεται την Κυριακή 21 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Σαλταγιάννη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Σαλταγιάννης, Νικόλαος Σαλταγιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων, την Κυριακή 21 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα τα ΑΗΔΟΝΙΑ, έναντι πάρκου Αγίου Γεωργίου Ριζαριού Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».