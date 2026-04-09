Aπεβίωσε ο Αθανάσιος Βράντζας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Αθανάσιος Γ. Βράντζας.
Κηδεύεται την Μεγάλη Παρασκευή 10 – 4 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Νίκη Βράντζα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Βράντζας και Δέσποινα Νημά Ευαγγελία Βράντζα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος, Ιωάννης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, την Μεγάλη Παρασκευή 10 – 4 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».