Aπεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Βασιλική Πατήλα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Βασιλική Δημ. Πατήλα.

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Πατήλας και Γεωργία Δελαπόρτα, Μαρία Πατήλα και Σπύρος Ωρολογάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δήμητρα, Φίλιππος, Λίλιαν, Λάουρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφέ του Νικολάου Ζαχαράκη στην Ελάτη Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».