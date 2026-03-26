Aπεβίωσε η Χρυσούλα Αναστασίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Χρυσούλα Αναστασίου.
Κηδεύεται την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά αυτής.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Σωτηρία και Νικόλαος Τζάνης, Κων/νος και Βούλα Αναστασίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θοδωρής, Δήμητρα, Γιώργος, Φωτεινή, Χρυσούλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων την Παρασκευή 27-3-2026 και ώρα 15:30μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.