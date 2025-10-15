Aπεβίωσε η Φρειδερίκη Χατζή

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Φρειδερίκη Νικ. Χατζή

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Απόστολος και Μαρία Γκόντα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Ευανθία και Γρηγόρης, Νικόλαος και Άννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Πέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».