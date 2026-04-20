Aπεβίωσε η Φεβρωνία Σταμπασίδου

Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή η Φεβρωνία Σταμπασίδου

Κηδεύεται την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καρυών Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Ευφροσύνη Αγραφιώτη , Ευαγγελία Σταμπασίδου – Χρήστο Ρακοβίτη, τα εγγόνια της Ιωάννη, Κων/να, Δημήτρη, Βασίλειο, Φεβρωνία, Ευάγγελο, τα δισέγγονα Σπύρο, Γεώργιο , Χρήστο, Σπύρο, Χρήστο, Ηλία και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 21/4/2026 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β κοιμητηρίου .