Aπεβίωσε η Σωτηρία Αλεξίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Σωτηρία Αλεξίου.

Κηδεύεται την Τετάρτη 22/4/2026 και ώρα 11.00 π.μ στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Νικόλαος και Κλεονίκη, Ειρήνη και Φλορίν, Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Μαρία-Ελένη, Γεωργία, Μελίνα, Ευαγγελία, Σπυριδούλα, Γεώργιος.

Τα αδέλφια, Οι λοιποι συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες “Η ΦΛΟΓΑ”