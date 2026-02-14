Aπεβίωσε η Στέλλα Πάτσια

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Στέλλα Νικ. Πάτσια.

Κηδεύεται την Κυριακή 15 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Πάτσιας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιώργος Πάτσιας και Γεωργία Τσιαούση, Γιάννης Πάτσιας και Βέρα Γαλάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Ραφαελια, Στέλιος, Αντώνης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 15 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».