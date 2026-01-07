Εφυγε από τη ζωή η Παρασκευή Νταλάση

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Παρασκευή Πολ. Νταλάση.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 8 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Πολυχρόνης Νταλάσης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέφανος Νταλάσης και Μαρία Μανθέλα, Γιούλα Νταλάση και Αθανάσιος Καραλής, Κατερίνα Νταλάση και Γεώργιος Κωνσταντάκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Πανδώρα, Σωτήριος, Πολυχρόνης, Παρασκευάς-Αθανάσιος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Πηνελόπη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Πέμπτη 8 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».