Εφυγε από τη ζωή η Παρασκευή Νταλάση

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Παρασκευή Πολ. Νταλάση.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 8 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Πολυχρόνης Νταλάσης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέφανος Νταλάσης και Μαρία Μανθέλα, Γιούλα Νταλάση και Αθανάσιος Καραλής, Κατερίνα Νταλάση και Γεώργιος Κωνσταντάκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Πανδώρα, Σωτήριος, Πολυχρόνης, Παρασκευάς-Αθανάσιος

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Πηνελόπη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Πέμπτη 8 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».