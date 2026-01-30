Aπεβίωσε η Μαρία Μηνά

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μαρία Χρ. Μηνά.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Χρήστος Μηνάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμιος Μηνάς και Ευφροσύνη Πράπα, Ζωή Μηνά και Παναγιώτης Κοθράς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παντελής & Μελίνα, Χρήστος και Νάντια, Μαρία & Νίκος, Κωνσταντίνος & Δήμητρα, Παναγιώτα & Νίκος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων, την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».