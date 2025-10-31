Κηδείες

Aπεβίωσε η Μαρία Αρέτου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Μαρία Αρέτου.

Η κηδεία θα τελεστεί το  Σάββατο 01 – 11 – 2025  και ώρα  3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου  Προδρόμου στον Κλεινοβό Καλαμπάκας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος  Αρέτος και Ευαγγελία  Παπάντου, Ευδοξία  Αρέτου και Θεόδωρος  Καραγεώργος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Νικόλαος, Μαρία

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ  ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό  Ναό Αγίου Ιωάννου  Προδρόμου στον  Κλεινοβό Καλαμπάκας, το Σάββατο 01-11-2025 και  ώρα 2:30 μ.μ.

