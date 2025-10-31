Aπεβίωσε η Μαρία Αρέτου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Μαρία Αρέτου.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 01 – 11 – 2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Κλεινοβό Καλαμπάκας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος Αρέτος και Ευαγγελία Παπάντου, Ευδοξία Αρέτου και Θεόδωρος Καραγεώργος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Νικόλαος, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Κλεινοβό Καλαμπάκας, το Σάββατο 01-11-2025 και ώρα 2:30 μ.μ.