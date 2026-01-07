Aπεβίωσε η Κρυστάλλω Ζαφείρη

Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή η Κρυστάλλω Ευαγγ. Ζαφείρη.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γιάννης και Ματίνα Ζαφείρη

Νίκος και Ντίνα Ζαφείρη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Βαγγέλης και Χριστίνα, Βασίλης και Στέλλα, Νικόλας, Εβελίνα και Παναγιώτης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».