Aπεβίωσε η Κλεομένη Καλαπανίδα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Κλεομένη Στ. Καλαπανίδα.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 29 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Μέσης Παλαιοκαρυάς Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος Καλαπανίδας & Αγορίτσα Μπατσικώστα Όλγα Καλαπανίδα – Γερομιχαλού Αλίκη Καλαπανίδα & Δημήτριος Κατσιούλας Ουρανία Καλαπανίδα & Ιωάννης Γιργολάς Ανδρέας Καλαπανίδας & Ελένη Παπαδημητρίου Νικόλαος Καλαπανίδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Μέσης Παλαιοκαρυάς Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».