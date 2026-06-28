Aπεβίωσε η Κλεομένη Καλαπανίδα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Κλεομένη Στ. Καλαπανίδα.
Κηδεύεται τη Δευτέρα 29 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Μέσης Παλαιοκαρυάς Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος Καλαπανίδας & Αγορίτσα Μπατσικώστα Όλγα Καλαπανίδα – Γερομιχαλού Αλίκη Καλαπανίδα & Δημήτριος Κατσιούλας Ουρανία Καλαπανίδα & Ιωάννης Γιργολάς Ανδρέας Καλαπανίδας & Ελένη Παπαδημητρίου Νικόλαος Καλαπανίδας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Μέσης Παλαιοκαρυάς Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».