Aπεβίωσε η Κερασίνα Λόη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Κερασίνα Νικ. Λόη.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ. στο κοιμητήριο Πετρωτού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και χαιρετήσουν τη σορό στο κοιμητήριο Πετρωτού Τρικάλων και ώρα 10.45π.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Λοϊος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Λόη Λία Λόη και Γεώργιος Παναγούλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικολέτα, Ηλίας
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Μελωδία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα του Σπύρου Ζαχόπουλου στο Πετρωτό Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».