Aπεβίωσε η Κερασίνα Λόη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Κερασίνα Νικ. Λόη.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ. στο κοιμητήριο Πετρωτού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και χαιρετήσουν τη σορό στο κοιμητήριο Πετρωτού Τρικάλων και ώρα 10.45π.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Λοϊος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Λόη Λία Λόη και Γεώργιος Παναγούλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικολέτα, Ηλίας

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Μελωδία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα του Σπύρου Ζαχόπουλου στο Πετρωτό Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».