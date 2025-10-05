Aπεβίωσε η Κασσιανή Μπαρέκα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Κασσιανή Αθ. Μπαρέκα

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 1.00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Γλίνους Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Στεφανία Μπαρέκα

Βασιλική Μπαρέκα και Απόστολος Μπαμπάτσικος

Μαρία Μπαρέκα και Αθανάσιος Πούλιος

Λένα Μπαρέκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κασιανή, Αθανάσιος, Ελίνα+Δημήτριος, Νικόλαος,

Θωμάς+Μαρία, Αποστολία, Κυριάκος,

Κασιανή+Χρήστος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Κυριακή 5/10/2025 και ώρα 12.15 το μεσημέρι.